شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد 3 أسلحة خطيرة يمتلكها الأهلي وتهدد الزمالك في مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو في الوسط الرياضي، فوق ديربي الأهلي والزمالك، المنتظر مساء الأحد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء الأحد، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وسط إدارة تحكيمية مصرية.

يدخل المارد الأحمر المباراة، بجملة من الغيابات بسبب الإصابة، على رأسها حارس المرمى محمد الشناوي، بالإضافة إلى على معلول وجونيور أجايي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، وغيرهم.

ورغم غيابات الأهلي العديدة والمؤثرة، إلا أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر يمتلك أوراقا رابحة تستطيع زعزعة دفاع الأبيض، وترجيح كافة حامل اللقب المحلي.

«المصري اليوم» تستعرض في السطور التالية 3 لاعبين داخل الأهلي، يمثلون الاوراق الرابحة لموسيماني في مباراة القمة:

قفشة

يعد محمد مجدي قفشة، أهم لاعب داخل منظومة بيتسو موسيماني، والورقة الرابحة التي يعول عليها في كثير من المباريات.

قفشة هو محور أداء الأهلي، ومنسق المهام الهجومية بجدارة، بفضل التحرك المستمر للاعب سواء على الأطراف أو في العمق أو حتى في المساعدة الدفاعية لثنائي الارتكاز.

ويعول موسيماني على قفشة في صناعة الفرص، وأيضا التهديف، حيث دائما ما يشغل اللاعب مركز رأس الحربة الثاني، في حالة الهجوم.

قفشة أيضا يدخل المباراة بحالة معنوية جيدة، بفضل هدفه الشهير في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا والملقب بـ«القاضية» بين جماهير الأحمر.

محمد شريف

لا شك أن شريف أصبح رقميا ونظريا هو المهاجم الأول داخل الأهلي، بفضل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه في المباريات الماضية.

ويتميز شريف بتسجيل أنصاف الفرص، والسرعة العالية، كما يجيد ضربات الرأس.

ومن المتوقع أن يشارك محمد شريف أساسيا أمام الزمالك، سواء لعب موسيماني برأس حربة واحد أو بثنائي هجومي.

ناصر ماهر

رغم الغياب الطويل لناصر ماهر بسبب الإصابة بخلع في الكتف، إلا انه يظل أقوى ورقة رابحة على دكة بدلاء الأهلي، على المستوى الهجومي.

وعاد ماهر للمشاركة مع الأهلي، وذلك أمام النصر في المباراة الماضية ببطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ووسط الغيابات الكثيرة بالأهلي، يعد ناصر ماهر سلاح قوي، يستطيع موسيماني اللجوء إليه في الشوط الثاني.