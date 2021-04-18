شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، استعداداته لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي مرانًا قويًّا شهد التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا لمواجهة الغد.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الجمعة، استعدادًا لمباراة القمة، قبل أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري.

ويفاضل مسئولو اللجنة بين محمد عادل ومحمود عاشور، لتكليف أحدهما بمهمة حكم الفيديو في لقاء القمة المرتقب.

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، قررت تعيين طاقم حكام مصري لقمة الأهلي والزمالك، وتمسكت الجبلاية بالقرار رغم اعتراض القطبين عليه خلال الأيام الماضية.

وتعد هذه أول قمة يديرها حكم مصري منذ 3 مواسم، عندما أدار محمد الحنفي قمة الدور الثاني موسم 2017/2018، حيث فاز الفريق الأبيض بهدفين لهدف سجلهما كابونجو كاسونجو وأيمن حفني، وأحرز للأهلي وليد سليمان من ركلة جزاء.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات قبل المباراة أبرزها محمد الشناوي حارس المرمى لإصابته بفيروس كورونا بجانب محمد هاني الظهير الأيمن وياسر إبراهيم قلب الدفاع والتونسي على معلول ومحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر