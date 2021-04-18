شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يخطف تعادلًا قاتلًا من بيراميدز .. إهداء لروح إبراهيم يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق غزل المحلة من خطف تعادل مثير أمام ضيفه بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد غزل المحلة، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المباراة شهدت منافسة كبيرة حيث تقدم زعيم الفلاحين في الدقيقة 25 من تصويبة رائعة للاعب هشام بلحة فيما تعادل دودو الجباس للضيوف في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 66 تمكن دييجو رولان من التقدم لبيراميدز، ليتحول مسار اللقاء إلى هجوم قوي من جانب الفريق المحلاوي الذي أضاع لاعبيه العديد من الفرص السهلة حتى جاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق أحمد النادري.

يذكر أن لاعبي غزل المحلة كانت تأمل في تحقيق فوز لإهدائه إلى روح مدرب الفريق السابق إبراهيم يوسف الذي توفي في اليمن أثناء عمله كمدير فني لفريق الصقر.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة رقم 24 محتلاً المركز الحادي عشر كما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 27 نقطة في المركز الخامس من جدول الترتيب.