برسيبوليس يقلب المباراة ويفوز على الريان القطري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

ضمن منافسات دور المجموعات خلال فعاليات بطولة ​دوري ابطال اسيا​، حقق فريق ​برسيبوليس​ الايراني الانتصار بنتيجة 3 - 1 امام فريق ​الريان​ القطري وذلك في مرحلة ذهاب في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب فاتوردا بغياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.



سجل ثلاثية الفريق الايراني كل من اللاعب كمال الدين كاميابيناي في الدقيقة 47 ومن ثم شهريار مغانلو ثنائية في الدقيقتين 49 و57 ليقلبوا النتيجة بعد ان تأخروا بهدف نظيف امام الريان الذي سجله في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب نايف عبدالرحيم الحضرمي.