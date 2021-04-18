مولودية الجزائر يقرر مقاضاة لاعبه السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

أعلن نادي ​مولودية الجزائر​ لكرة القدم السبت، أنه قرر مقاضاة لاعبه السابق، ​إبراهيم شاوش​، بسبب ما وصفه "سقطاته البهلوانية والحملات المتكررة التي بات يشنهـا عند أي تعثر للفريق، وذلك خدمة لمصالح أشخاص آخرين".



ونشر مولودية الجزائر عبر صفحته على شبكة "فيسبوك" بيانا قال فيه: "باستنكار كبير وشديد تلقت إدارة مولودية الجزائر التصريحات الخطيرة وغير المؤسسة من طرف لاعب سابق في صفوف الفريق لدى نزوله ضيفا عبر احدى القنوات الإلكترونية"، في إشارة واضحة إلى اللاعب السابق إبراهيم شاوش".