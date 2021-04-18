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غوارديولا: كل التهاني لتشيلسي والمباراة كانت متقاربة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

اعرب بيب ​غوارديولا​، مدرب مانشستر سيتي عن حزنه لخسارة فريقه أمام ​​ 1-0 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي.

وقال غوارديولا لشبكة "بي. بي. سي":" لعبنا بصورة جيدة في آخر 15 دقيقة، لكننا عانينا لإيجاد أسلوبنا، كل التهاني لتشيلسي، كانت مباراة متقاربة".

وأضاف:" لم نخلق العديد من الفرص، لعبنا بصورة أفضل في الشوط الثاني، لكن استقبلت شباكنا هدفًا".

وأردف:" بشكل عام، تحكمنا في الأمور بشكل جيد، وتقدمنا كثيراً لكن لم نشكل خطورة كافية".

وأتم بالتعليق على إصابة كيفين دي بروين:" لا تبدو جيدة، يعاني من الألم، سنرى".  

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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