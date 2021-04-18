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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: كل التهاني لتشيلسي والمباراة كانت متقاربة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021
اعرب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن حزنه لخسارة فريقه أمام تشيلسي 1-0 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي.
وقال غوارديولا لشبكة "بي. بي. سي":" لعبنا بصورة جيدة في آخر 15 دقيقة، لكننا عانينا لإيجاد أسلوبنا، كل التهاني لتشيلسي، كانت مباراة متقاربة".
وأضاف:" لم نخلق العديد من الفرص، لعبنا بصورة أفضل في الشوط الثاني، لكن استقبلت شباكنا هدفًا".
وأردف:" بشكل عام، تحكمنا في الأمور بشكل جيد، وتقدمنا كثيراً لكن لم نشكل خطورة كافية".
وأتم بالتعليق على إصابة كيفين دي بروين:" لا تبدو جيدة، يعاني من الألم، سنرى".