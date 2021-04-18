غوارديولا: كل التهاني لتشيلسي والمباراة كانت متقاربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

اعرب بيب ​غوارديولا​، مدرب مانشستر سيتي عن حزنه لخسارة فريقه أمام ​تشيلسي​ 1-0 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي.



وقال غوارديولا لشبكة "بي. بي. سي":" لعبنا بصورة جيدة في آخر 15 دقيقة، لكننا عانينا لإيجاد أسلوبنا، كل التهاني لتشيلسي، كانت مباراة متقاربة".

وأضاف:" لم نخلق العديد من الفرص، لعبنا بصورة أفضل في الشوط الثاني، لكن استقبلت شباكنا هدفًا".

وأردف:" بشكل عام، تحكمنا في الأمور بشكل جيد، وتقدمنا كثيراً لكن لم نشكل خطورة كافية".

وأتم بالتعليق على إصابة كيفين دي بروين:" لا تبدو جيدة، يعاني من الألم، سنرى".