شكرا لقرائتكم خبر عن جمل خططية وفنية في مران الأهلي الأخير قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت استعداداته لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الأهلي مرانًا قويًّا شهد التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا لمواجهة الغد.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الجمعة، استعدادًا لمباراة القمة، قبل أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.