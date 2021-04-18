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جمل خططية وفنية في مران الأهلي الأخير قبل القمة

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القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت استعداداته لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز.

 

وخاض لاعبو الأهلي مرانًا قويًّا شهد التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا لمواجهة الغد.

 

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا أمس الجمعة، استعدادًا لمباراة القمة، قبل أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121، من خلال الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا، وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا، من أجل الفوز في القمة وتأمين صدارة الدوري والثأر للهزيمة من الزمالك في آخر قمة بالدوري، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ترك المساحات للاعبي الخصم.

وقام موسيماني ومعاونوه بدراسة أسلوب لعب الزمالك في آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للتعرف على أسلوب لعبه في التحضير والاستحواذ على الكرة والاختراق.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات، خاصة أن كارتيرون يفضل أن يكون رد الفعل دائما من خلال منح الاستحواذ للخصم، على أن يعتمد على الكرات المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، من خلال استغلال سرعات لاعبيه، مثل أشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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