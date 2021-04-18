شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستهل مرانه الختامي قبل القمة 121 بمحاضرة 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مرانه الختامي اليوم السبت بعقد محاضرة مع اللاعبين لمدة 20 دقيقة، لتوجيه التعليمات الأخيرة قبل مباراة القمة ضد الزمالك غدا السبت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدوري الممتاز.

وتطرق موسيماني، مع اللاعبين إلى العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة الفريق المرتقبة أمام الزمالك وكيفية التعامل مع الأجواء الخاصة بها.

ومنح موسيماني التعليمات الفنية الأخيرة للاعبي الأهلي والنصائح الخاصة في هذه المواجهة ودور كل لاعب في المباراة، وكيفية التعامل مع الأجواء الصعبة التي تشهدها مباريات القمة، وتقديم النصائح للاعبين بضرورة الهدوء وعدم الخروج عن تركيزهم والالتزام بتنفيذ تعليماته الفنية.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز وإظهار شخصية الأهلي وتقديم أداء رجولي، وحذرهم من التسرع في إنهاء الهجمات أو العصبية الزائدة التي تصاحب مباريات القمة، وأن يركز اللاعبين طوال الـ90 دقيقة في كيفية نقل الكرة بين الخطوط الثلاثة والتحرك داخل الملعب.

وشرح موسيماني للاعبيه طريقة اللعب التي سيعتمد عليها وكيفية غلق الخطوط أمام لاعبي الزمالك وعدم منحهم حرية الحركة وحذرهم من مفاتيح لعب الفريق الأبيض، وكذلك من الكرات الطولية التي يعتمد عليها في خلف دفاع المنافسين.