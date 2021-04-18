شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنبي يدعم محمود جاد بعد تسببه بهدف للجونة: أفضل حراس العالم يخطئون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد خليل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي على دعم حارسه محمود جاد بعد الخطأ الذى تسبب به وكلف الفريق البترولى خسارة مباراته أمام الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الجمعة ضمن مؤجلات الجولة 17 من الدورى.

قال خليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن محمود جاد من الحراس المميزين ويمثلوا مستقبل مصر في هذا المركز مشيرا إلى أن خطئه أمام الجونة لا يقلل من مستواه الكبير خصوصا أن أفضل حراس العالم معرضون للخطأ.

أكد مدرب حراس إنبي أن محمود جاد عائد من إصابة الكتف وتحامل على نفسه من أجل الفريق البترولى لافتا إلى أنه عقد جلسة مع الحارس للشد من أزره والرفع من معنوياته حتى لا يتأثر مستواه في المباريات المقبلة.

ومن ناحية أخري كرر مسئولو إنبي شكواهم من الظلم التحكيمى الذى يتعرض له فريقهم فى مسابقة الدورى المصري الممتاز، وكان آخرها، على حد قولهم، أمام الجونة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة 17.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي إن أمين عمر تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام الجونة كانت من حق كريم فؤاد بعد تعرضه للدفع في منطقة جزاء الفريق الساحلى.

وأضاف مدير الكرة بإنبي، "الظلم يهدر مجهود اللاعبين فى الملعب، وإلى متى سنعاني من هذه الأخطاء، وللأسف لا مجيب من اتحاد الكرة علي شكوانا التى تجعل فريق إنبي معرض لنزيف النقاط فى كل مباراة".

وفاز فريق الجونة على منافسه إنبي بهدف دون رد سجله نور السيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الممتاز.