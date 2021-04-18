شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع بيراميدز بهدف ماركة +"90".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة مع منافسه بيراميدز بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل غزل المحلة بأقدام هشام عادل من تسديدة قوية سكنت على يمين شريف إكرامى في الدقيقة 25 ثم تعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 60 قبل أن يسجل هدف التقدم للفريق السماوى دييجو فورلان في الدقيقة 66 وتعادل زعيم الفلاحين بأقدام أحمد الندري في الدقيقة "90 + 4".

بهذه النتيجة احتل غزل المحلة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً فيما بقى بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

سيطر بيراميدز على مجريات الشوط الأول من المباراة وكانت له الغلبة فى الاستحواذ ومعركة وسط الملعب لكن دون خطورة حقيقية على مرمى مضيفه غزل المحلة الذى نجح من خلال فرصة سنحت له فى الدقيقة 25 أن يتقدم بالهدف الأول بأقدام هشام عادل من تسديدة قوية سكنت على يمين شريف إكرامى حراس مرمى الفريق السماوى.

وفى الشوط الثانى واصل بيراميدز سيطرته على المباراة واستطاع إدراك التعادل عن طريق مهاجمه دودو الكباس ثم واصل هجماته على مرمى زعيم الفلاحين واستطاع التقدم عن طريق دييجو فورلان ولكن في الدقائق الأخيرة من المباراة تعرض بيراميدز للدغة الندرى الذى سجل هدف التعادل للغزل في الوقت بدل الضائع.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي،خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد،خط الهجوم: جون أنطوي.

وضم التشكيل الأساسي للمحلة كلا من عمرو شعبان، محمد فتح الله، أحمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، هشام بلحة، اسلام فؤاد، خالد الاخميمي ، بسام ماهر، احمد الشيخ، محمد كارم.