7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم السبت، الموافق 17 / 4 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تأكد غياب محمد الشناوي عن قمة الأهلي أمام الزمالك غداً، واتحاد الكرة يرصد مكافأة خاصة لمحمود البنا ومعاونيه بعد القمة.

قرار نهائي.. تأكد غياب محمد الشناوي عن قمة الأهلي أمام الزمالك غداً

تأكد غياب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مباراة الزمالك المقرر لها غدا، الأحد، في الدوري الممتاز. وأجرى محمد الشناوي مسحة أخيرة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها "إيجابية" ليتأكد غيابه عن اللقاء المرتقب في قمة الكرة المصرية.

اتحاد الكرة يرصد مكافأة خاصة لمحمود البنا ومعاونيه بعد القمة

رصدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مكافأة خاصة للحكم محمود البنا ومعاونيه فى مباراة القمة غدًا بين الأهلى والزمالك حال ظهورهم بمستوى مميز، والخروج بالمباراة لبر الأمان دون أزمات.

اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور مباراة الزمالك والأهلي غداً

قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حضور 50 فردا فى مباراة القمة 121 بين الزمالك والأهلي من مجلس إدارة الناديين، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة تحديد بطل دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك بدون جمهور

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد بعد غد الاثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بدون جمهور.

عمرو جمال يؤجل البت فى عرضى الزمالك وبيراميدز.. ويترقب موقف الأهلى

أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، أنه طلب من وكيل أعماله تأجيل مفاوضات الزمالك وبيراميدز انتظاراً لقرار النادى الأهلى. وقال "الغزال" فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى، "الطلائع وقف جانبى، حتى استعدت جزءا كبيرا من مستواى وظهرت بشكل متميز هذا الموسم مع الفريق بفضل دعم عبد الحميد بسيونى".

الجزيري وبن شرقي وساسي على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي فى القمة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي فى مباراة الغد.

كارتيرون يجتمع مع معاونيه بعد الإفطار لمناقشة التقرير الفنى عن الأهلى

حرص الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إعداد تقرير للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عن الأهلي قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.