الامارات | دوري أبطال آسيا..الشارقة يكتفي بالتعادل أمام تراكتور الإيراني

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال آسيا..الشارقة يكتفي بالتعادل أمام تراكتور الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى الشارقة بنقطة واحدة فقط بتعادله مع فريق تراكتور الإيراني، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم 2021.

ورفع الشارقة رصيده إلى أربع نقاط محافظا على الصدارة، إذ سيواجه الشارقة في الجولة المقبلة فريق باختاكور الأوزبكي فيما رفع الفريق الإيراني رصيده إلى نقطتين.

ولم يستغل الشارقة فرصا سهلة سنحت له لاسيما خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ، إذ كان أخطرها الكرة التي سددها كايو لوكاس "26" وفرصة أخرى من ذات اللاعب "40" عندما أنفرد بحارس المرمى لكنه أخفق في وضعها في الشباك.

وتأثر الشارقة بغياب لاعبه إيغور كورنادو بسبب الإصابة.

وفي ذات المجموعة تعادل في المباراة الأولى فريق القوة الجوية العراقي مع باختاكور الأوزبكي دون أهداف ليرفع الأخير رصيده إلى نقطتين ويبقى الفريق العراقي دون رصيد من النقاط.

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