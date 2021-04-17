شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يونايتد يخسر من وولفرهامبتون ويودع الدوري الإنجليزي رسميًا .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ولفرهامبتون فوزًا صعبًا على حساب نظيره شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

سجل هدف وولفرهامبتون المهاجم ويليان جوزيه بعدما تسلم عرضية أداما تراوري الذي توغل من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية حولها جوزيه لمرمى شيفيلد في الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز وولفرهامبتون 1-0.

بهذه النتيجة ودع فريق شيفيلد بطولة الدوري الإنجليزي رسميًا بعد توقف رصيده عند النقطة 14 في المركز الأخير، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني عشر.

مباراة ولفرهامبتون و شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد

مباراة ولفرهامبتون و شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي