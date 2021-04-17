شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق غزل المحلة من التقدم على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

زعيم الفلاحين ظهر بمستوى جيد خلال الشوط الأول وظهر هجومياً من خلال العديد من الكرات الثابتة التي نفذها فتحي مبروك بقدمه اليسرى.

ولم يشكل بيراميدز خطورة حقيقية على مرمى عمرو شعبان رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة أكبر من فريق غزل المحلة الذي تمكن من تسجيل هدف الشوط الوحيد من تصويبة رائعة بأقدام هشام عادل بلحة في الدقيقة 25.

حاول الضيوف العودة والضغط هجومياً من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن المحاولات لم تفلح بسبب تماسك وتنظيم الخط الدفاعي لغزل المحلة.