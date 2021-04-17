شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا .. شوط أول مثير ينتهي بالتعادل السلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين برشلونة وأتلتيك بيلباو بالتعادل السلبي، في إطار المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا.

شهد الشوط سيطرة للاعبي برشلونة على الكرة ومواصلة التمريرات في المنطقة الدفاعية لأتلتيك بيلباو، وسدد دي يونج كرة قوية في الدقيقة الخامسة ولكنها اصطدمت بالقائم الأيمن.

وواصل النادي الكتالوني هجومه المتنوع بين الاختراق من العمق والعرضيات من أطراف الملعب التي تسبب في العديد من ضربات الزاوية ولكنها بلا خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 12، سدد إينيجو مارتينيز كرة متقنة مرت بجوار قائم تير تيشجن، لتعود السيطرة مجدداً إلى لاعبي برشلونة بفضل وسط الميدان القوي.

ظهر ليونيل ميسي هجومياً بعدد من التمريرات والتصويبات ولكنها لم تكتمل إلى المرمى فيما اكتفى لاعبي أتلتيك بيلباو بالاعتماد على الهجمات المرتدة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأعلن رونالد كومان، المدير الفني للنادي الكتالوني تشكيل الفريق الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تير تيشجن

خط الدفاع: مينجويزا - جيرارد بيكيه - لونجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجينيو ديست - سيرجيو بوسكيتس - دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطونيو جريزمان

فيما جاء تشكيل بيلباو كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: بالنزياجا - مارتينيز - ألفاريز - دي ماركوس

الوسط: مونيان - لوبيز - جارسيا كارييو - بيرنجوير

الهجوم: راؤول جارسيا - إينياكي ويليامز