شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لنهائي كأس إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أتلتيك بيلباو في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب على ملعب لا كارتوخا، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأعلن رونالد كومان، المدير الفني للنادي الكتالوني تشكيل الفريق الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تير تيشجن

خط الدفاع: مينجويزا - جيرارد بيكيه - لونجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجينيو ديست - سيرجيو بوسكيتس - دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطونيو جريزمان

ويحاول كومان إنقاذ موسمه الأول مع برشلونة بتحقيق بطولة الكأس بعد الخروج من دوري أبطال أرووبا وصعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

فيما جاء تشكيل بيلباو كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: بالنزياجا - مارتينيز - ألفاريز - دي ماركوس

الوسط: مونيان - لوبيز - جارسيا كارييو - بيرنجوير

الهجوم: راؤول جارسيا - إينياكي ويليامز