شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر زيدان عن تدهور «صوته»: «عبدالمنعم عمارة استغلني أسوأ استغلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن صوته كان قويا للغاية حتى أنه كان يدخل في مراهنات مع أصدقائه بأنه يستطيع أن يسمع شخصا يقطن في الدور العشرين ببرج، موضحًا: «صوتي مكنش كده، ومعانا صديق في المهندسين كان ساكن في الدور الـ13 كنت بنده له والعمارة كلها بيحصل لها إزعاج».

وأضاف زيدان في تصريحات تليفزيونية: «في عام 1998 اختاروني وأصبحت رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، وكنت المتحدث باسم شباب مصر، إذ ذهبت مع الرئيس مبارك بعد حادث الدير البحري الإرهابي، وعندما ألقيت كلمة أمامه أعجب بي عبدالمنعم عمارة».

وتابع: «عبدالمنعم عمارة استغلني أسوأ استغلال، عملوا لي برنامج كنت بتكلم كلمة في أماكن مختلفة، ويوم ترجمة بالإنجليزية وترجمة بالفرنسية، فأصبت بتضخم دموي على حبال الصوت ما استدعى أن يحتبس صوتي لمدة 40 يوما، وعندما خضعت لفحوصات وجدت نفسي مطالبا بالخضوع لـ3 جراحات، خضعت للأولى فقط وهربت قبل العمليتين الأخريين».