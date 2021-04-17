شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يوجه رسالة عاجلة إلى علي لطفي بعد تأكد مشاركته في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في كرة القدم المصرية، على توجيه رسالة إلى على لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتأكد مشاركة على لطفي مع الأهلي ضد الزمالك وذلك بعد سلبية المسحة الطبية الثالثة لحارس الأهلي الأساسي محمد الشناوي وتأكد غيابه.

وكتب عصام الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «كل الدعم لعلي لطفي انت قدها يا بطل وبالتوفيق ان شاء الله يا نجم».

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم الأحد ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيعتمد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الحارس البديل على لطفي في حراسة المرمى خلال مباراة الزمالك على أن يكون مصطفى شوبير الحارس البديل.

وخضع الشناوي لمسحة جديدة وسط تفاؤل الجهاز الفني في الأهلي خاصة أن اللاعب يتدرب بشكل عادي وبلا أعراض إلا أن المسحة الثانية كانت إيجابية ليتأكد خروجه من الجهاز الفني.