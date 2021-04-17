شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات يلوم الحارس والحظ في عدم فوز الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

فشل الوحدة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً، واكتفى بالتعادل مع غوا الهندي صفر-صفر السبت على استاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحصد «العنابي» نقطة واحدة وبقي في المركز الأخير في المجموعة الخامسة، بعدما كان خسر في المباراة الأولى أمام بيرسبوليس الإيراني صفر-1، بينما رفع غوا رصيده إلى نقطيتن بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع الريان سلبياً.

وقدم الوحدة مباراة جيدة، لكنه فشل في كسر صمود الفريق الهندي الذي لعب بطريقة دفاعية بحتة مع تألق حارس مرماه ديراج سينغ.

فرض الوحد أفضليته على مجريات الشوط الأول، ولم تكن هناك أي خطورة تذكر من الفريق الهندي الذي اعتاد دفاع المنطقة ومنذ الدقائق الأولى هدد هجوم العنابي مرمى غوا، وغادر عبدالله حمد الملعب للإصابة ونزل مكانه منصور الحربي في الدقيقة 12.

وفي ظل التكتل الدفاعي جرب السلوفيني تيم ماتافز حظه لكن تسديدته القوية أبعدها حارس مرمى أصحاب الأرض ديراج سينغ ببراعة (44).

وبعكس مجريات المباراة، كاد غوا يفتتح التسجيل لكن تسديدة براندون فرنانديس أصابت القائم (53).

وعاد الوحدة لممارسة ضغطه لكن من دون أن يسفر عن هدف بسبب التألق اللافت لسينغ الذي تصدى ببراعة لركلة حرة من إسماعيل مطر (77) ورأسية السوري عمر خريبين (90+3).

وقال الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة: «أهدرنا العديد من الفرص السانحة، كان علينا تحقيق الفوز بعد الخسارة في المباراة الأولى، لكننا اصطدمنا بحارس مرمى جيد لعب دوراً كبيراً في خروج فريقه بالتعادل».

وتابع: «مازلنا في المنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى دور ال16، وتبقى لنا 4 مباريات، وأتمنى أن يقف الحظ إلى جانبنا في المستقبل».

ويتأهل إلى دور ال16 متصدرو أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا، إضافة إلى أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني من بين المجموعات ال5.