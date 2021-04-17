شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يسعى للنهوض من كبوته على حساب إيبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث أتلتيكو مدريد عن وقف سريع لنزيف النقاط، برغم تصدره ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم أمام العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك قبل ثماني مراحل على نهايته.

يحتل الفريق المركز الأوّل مع 67 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد واثنتين عن برشلونة، لكن انهياره الأخير يؤشر إلى نهاية قد لا تكون سعيدة لتشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

اكتفى فريق العاصمة بفوزين في آخر تسع مباريات من الدوري، فتقلّص فارق كبير في الصدارة كان بحوزته رشّحه منطقياً لإحراز لقبه الأول في الليجا منذ 2014.

وما صعّب الأمور أكثر على أتلتيكو، الانتصارات المتتالية التي حققها الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى اشبيلية الرابع الذي يقف على بعد أربع نقاط من برشلونة، وقد ضمن منطقياً تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

على ملعبه، يحاول أتلتيكو الأحد تنفّس الصعداء عندما يستقبل إيبار الأخير والذي لم يفز منذ نوفمبر الماضي، علماً أنه فاز عليه ذهاباً بشق النفس 2-1 بركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة، سجّلها نجمه هذا الموسم الهداف الأوروغوياني لويس سواريس القادم من برشلونة.

وبحال فوزه، سيبتعد أتلتيكو 5 نقاط عن برشلونة الذي ستقام مباراته مع غرناطة في 29 الجاري، بسبب خوضه نهائي مسابقة الكأس السبت ضد أتلتيك بلباو، وأربع عن ريال مدريد الذي يلعب في وقت لاحق الأحد على أرض خيتافي الخامس عشر الباحث عن فوزه الأول في ست مباريات.

ويعود إلى تشكيلة أتلتيكو ماركوس يورنتي الغائب عن التعادل الأخير ضد ريال بيتيس بسبب الإيقاف، لكنه سيفتقد مجدداً لسواريس المتوقع غيابه أسبوعين إضافيين بسبب إصابة في قدمه.

ومع غياب البرتغالي الشاب جواو فيليكس أيضاً، يواجه سيميوني صعوبة في اختيار لاعبيه الهجوميين، ما يعني دخول الأرجنتيني أنخل كوريا على الأرجح إلى جانب يورنتي.