بطولة إنكلترا: نوريتش سيتي يعود إلى الدوري الممتاز

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لندن : ضمن نوريتش سيتي عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم دون أن يلعب السبت بعد تعادل سوانسي سيتي وبرينتفورد في المرحلة الثانية والأربعين من دوري الدرجة الأولى (الثانية عمليا).

ويتسيَّد نوريتش سيتي منافسات الدرجة الاولى برصيد 90 نقطة جمعها من 27 فوزا وتسع تعادلات وخمس هزائم في 41 مباراة حتى الان، بفارق ثماني نقاط أمام واتفورد الثاني (42 مباراة) والذي خسر امام لوتون صفر 1 و14 نقطة عن سوانسي صاحب المركز الثالث وأول المراكز التي تضمن لصاحبها خوض الملحق بين أصحاب المراكز من الثالث الى السادس للظفر بالبطاقة الثالثة المؤدية الى الدوري الممتاز.

ونجح نوريتش سيتي في ضمان عودته الى الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط على هبوطه.

واستفاد نوريتش سيتي السبت من تعادل سوانسي سيتي مع وايكومب 2 2، وبرينتفورد الرابع مع ميلوول صفر صفر.