بطولة ألمانيا: بايرن يداوي جراحه الاوروبية

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برلين : داوى بايرن ميونيخ جراحه الأوروبية واستعاد توازنه وفارق النقاط السبع عن مطارده المباشر لايبزيغ عندما تغلب بصعوبة على مضيفه فولفسبورغ 3 2 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة المانيا في كرة القدم.

وفرض الواعد جمال موسيالا (18 عاما) نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 15 و37 رافعا غلته الى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وسجل المهاجم الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما سجل الهولندي فاوت فيخهورست (35) وماكسيميليان فيليب (54) هدفي أصحاب الأرض.

في غياب هدّافه والبوندسليغا هذا الموسم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الاصابة (35 هدفا)، استعاد النادي البافاري معنوياته بعد خيبته القارية عندما جُرِّد من لقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء رغم فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي وصيف الموسم الماضي 1 صفر في اياب ربع النهائي (خسر ذهابا في ميونيخ 2 3)، وعوّض سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه أونيون برلين 1 1 السبت الماضي.

واستغل فريق المدرب هانزي فليك سقوط لابيزيغ في فخ التعادل السلبي امام ضيفه هوفنهايم الجمعة في افتتاح المرحلة ليعيد الفارق بينهما الى سبع نقاط قبل خمس مراحل من نهاية الموسم في سعيه الى اللقب التاسع تواليا.

في المقابل، مني فولفسبورغ بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث.

وبكّر العملاق البافاري بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 15 عبر موسيالا بمجهود فردي رائع امام المرمى تلاعب خلاله بثلاثة مدافعين قبل أن ينهيه بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس البلجيكي كون كاستيلس.

وعزز تشوبو موتينغ تقدم النادي البافاري مستغلا خطأ فادحا للحارس كاستيلس في التقاط كرة عرضية للدولي النمسوي دافيد ألابا فتهيأت أمام الدولي الكاميروني الذي تابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (24).

وأهدر لوروا سانيه فرصة التعزيز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة من توماس مولر فسددها فوق العارضة (31).

وتابع سانيه مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى كرة من مولر عند حافة المنطقة فسددها بعيدا عن المرمى (33).

ونجح فيخهورست في تقليص الفارق بتسديدة زاحفة بيمناه من داخل المنطقة إثر كرة من النمسوي كسافر شلاغر فأسكنها الزاوية اليسرى للحارس مانويل نوير (35).

لكن موسيالا أعاد الفارق الى سابق عهده بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من مولر أسكنها على يسار الحارس كاستيلس (37).

وتابع بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وأبعد المدافع الفرنسي ماكسانس لاكروا كرة من باب المرمى لموسيالا بعد تسديدة بيمناه من مسافة قريبة (51).

وقلص أصحاب الارض الفارق مجددا مطلع الشوط الثاني عندما مرر البرازيلي باولو أوتافيو كرة الى فيليب المتوغل داخل المنطقة فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (54).

وجرّب الدولي الكندي ألفونسو ديفيس حظه بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها الحارس الى ركنية (68).