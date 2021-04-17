شكرا لقرائتكم خبر عن قدامى الحكام يدعمون محمود البنا قبل مباراة الأهلى والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لقدامى الحكام يوجهون خلاله كلمة للحكام المصريين الذين يديرون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غدا بالدورى العام بقيادة الحكم الدولى محمود البنا.

وحرص رموز التحكيم وعلى رأسهم جمال الغندور ووجيه أحمد وياسر عبد الرؤوف وسمير عثمان ورضا البلتاجى وفهيم عمر وناصر عباس وعصام عبد الفتاح على توجيه كلمة للطاقم المصرى الذى يدير القمة، وأكدوا خلال الفيديو ثقتهم فى الحكام المصريين ودعمهم الكامل للطاقم بقيادة الدولى محمود البنا.

ورصدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مكافأة خاصة للحكم محمود البنا ومعاونيه فى مباراة القمة غدًا بين الأهلى والزمالك حال ظهورهم بمستوى مميز، والخروج بالمباراة لبر الأمان دون أزمات.

وترغب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فى تحفيز طاقم الحكام المصرى الذى تم اختياره للقاء المرتقب، لذا طالبتهم بالتركيز طوال الـ90 دقيقة فى المباراة والعمل على احتواء لاعبى الفريق بعيدا عن الشد العصبى والخروج للمباراة لبر الأمان.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدًا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالى، محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".