شكرا لقرائتكم خبر عن قدامى الحكام يدعمون محمود البنا قبل مباراة الأهلى والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لقدامى الحكام يوجهون خلاله كلمة للحكام المصريين الذين يديرون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غدا بالدورى العام بقيادة الحكم الدولى محمود البنا.
وحرص رموز التحكيم وعلى رأسهم جمال الغندور ووجيه أحمد وياسر عبد الرؤوف وسمير عثمان ورضا البلتاجى وفهيم عمر وناصر عباس وعصام عبد الفتاح على توجيه كلمة للطاقم المصرى الذى يدير القمة، وأكدوا خلال الفيديو ثقتهم فى الحكام المصريين ودعمهم الكامل للطاقم بقيادة الدولى محمود البنا.
ورصدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مكافأة خاصة للحكم محمود البنا ومعاونيه فى مباراة القمة غدًا بين الأهلى والزمالك حال ظهورهم بمستوى مميز، والخروج بالمباراة لبر الأمان دون أزمات.
وترغب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فى تحفيز طاقم الحكام المصرى الذى تم اختياره للقاء المرتقب، لذا طالبتهم بالتركيز طوال الـ90 دقيقة فى المباراة والعمل على احتواء لاعبى الفريق بعيدا عن الشد العصبى والخروج للمباراة لبر الأمان.
في نفس السياق علق أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك، على اختيار محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلى والزمالك ، وقال أسامة نبيه في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "الحالة الفنية للفريق رائعة وظهرنا بشكل متميز في آخر ثلاثة مباريات وفى تصاعد مستمر، الحالة رائعة سواء النفسية أو الفنية وباذن الله نقدم مباراة كبيرة ونفوز بالقمة"
ويضيف مدرب الزمالك: "صفوفنا مكتملة بدون إصابات، وبإذن الله اللاعيبة توفق في تقديم مردود كبير بالقمة".
وأكمل أسامة نبيه: "مسئولية محمود البنا حكم المباراة كبيرة في القمة غدًا، كوكبة على أعلى مستوى لطاقم التحكيم، وثقتنا كبيرة فيهم للخروج بالمباراة لبر الأمان، عليهم عبء نفسى كبير لتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية".
وأكمل مدرب الزمالك: "في طريقنا لدخول المعسكر ونتجمع على مائدة الإفطار وعندنا محاضرة بالفيديو في العاشرة مساء، والافطار يكون أكل خفيف وسناكس قبل المباراة بساعة ونصف".