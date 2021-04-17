شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يُعدل موعد تدريب زمالك 2003 بسبب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2003، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، تقديم موعد التدريبات غدا الأحد، لتقام في الرابعة عصرا بدلا من الساعة التاسعة مساء، وذلك من أجل السماح للاعبين بمشاهدة ومؤازرة الفريق الأول في مواجهة الأهلي المقررة في التاسعة والنصف بالجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق 2003 بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، بعد غد الإثنين، بالجولة العاشرة للمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية، ويمتلك 17 نقطة في صدارة الترتيب ببطولة الجمهورية.

ويقود فريق 2003، أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا إداريا للفريق، ومدرب حراس أيمن الطويل، وخالد عبد الرسول علاج طبيعي.

ويحتل الفريق الأول بنادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة القمة غدا برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفا كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل فريق الأهلي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفا بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.