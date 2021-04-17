شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي في القمة 121.. شريف في الهجوم وبيكهام ظهير أيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على التشكيل المتوقع أن يخوض به مباراة القمة ضد الزمالك غدا الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي القمة 121 مكون من: علي لطفي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن أو طاهر محمد في الهجوم.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121، من خلال الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا، وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا، من أجل الفوز في القمة وتأمين صدارة الدوري والثأر للهزيمة من الزمالك في آخر قمة بالدوري، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ترك المساحات للاعبي الخصم.

وقام موسيماني ومعاونوه بدراسة أسلوب لعب الزمالك في آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للتعرف على أسلوب لعبه في التحضير والاستحواذ على الكرة والاختراق.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات، خاصة أن كارتيرون يفضل أن يكون رد الفعل دائما من خلال منح الاستحواذ للخصم، على أن يعتمد على الكرات المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، من خلال استغلال سرعات لاعبيه، مثل أشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما.