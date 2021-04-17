شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة بديل بن شرقي في الجناح الأيسر لفريق الزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على الدفع بعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، في مركز الجناح الأيسر أمام الأهلي، غدا في مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدورى.

وقرر كارتيرون أن يكون عبد الله جمعة هو البديل للمغربي اشرف بن شرقي في مركز الظهير الأيسر، حيث سيدفع كارتيرون باشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي للمباراة، بينما يظل عبد الله جمعة على الدكة كبديلا له وليس في مركز الظهير الأيسر، حيث سيكون مركز الظهير الأيسر للثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي فقط في القمة غدا.

وفي نفس السياق حرص الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إعداد تقرير للفرنسي باتريس كارتيرون عن الأهلي قبل مباراة الغد، وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن حالة الفريق المنافس في المباريات الأخيرة ونتائجه، بجانب متابعة بعض مبارياته لدراسة طريقة الأداء واللعب، والتركيز على نقاط القوة والضعف.

ويجتمع المدرب الفرنسي بجهازه المعاون خلال معسكر الفريق المقام حاليا، للتناقش حول استعدادات الفريق لمباراة القمة بشكل عام، ومناقشة خطة الفريق للمباراة.

وعقد المدرب جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للفريق باستاد القاهرة، استعدادا لمباراة القمة المقبلة، وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز، وشرح لهم البرنامج التدريبي الذي سينفذونه في مران اليوم، وأكد ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الغد.