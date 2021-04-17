شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 17 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت، الموافق 17 / 4 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، كارتيرون يكلف شيكابالا بدور "المدير الفنى" فى مواجهة الأهلى غداً، و الكعب العالي سر عودة جنش لتشكيل الزمالك أمام الأهلي.

كارتيرون يكلف شيكابالا بدور "المدير الفنى" فى مواجهة الأهلى غداً

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم باستاد القاهرة.

الكعب العالي سر عودة جنش لتشكيل الزمالك أمام الأهلي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عودة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الفريق للتشكيلة الأساسية خلال مباراة القمة 121 أمام الغريم التقليدي الأهلي والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

رسميا.. محمود البنا حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك وعادل للفيديو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالى.

اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور مباراة الزمالك والأهلي غداً

قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حضور 50 فردا فى مباراة القمة 121 بين الزمالك والأهلي من مجلس إدارة الناديين، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة تحديد بطل دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك بدون جمهور

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد بعد غد الاثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بدون جمهور.

تعليمات خاصة لمهاجمى الزمالك لاستغلال غياب محمد الشناوي عن القمة

منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تعليمات خاصة لمهاجمى فريقه، من أجل تنفيذها فى حالة غياب محمد الشناوي عن حراسة عرين مرمى الأهلى فى مباراة القمة.

إيقاف نشاط السلة 30 إبريل بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا

وافق ممثلو أندية الدوري، خلال اجتماعهم بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، ظهر اليوم السبت، بالأغلبية، على تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري السوبر لما بعد انتهاء مشاركة الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية.