شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى غزل المحلة الشوط الأول متقدما على منافسه بيراميدز بهدف نظيف سجل هشام عادل فى الدقيقة 25 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

سيطر بيراميدز على مجريات الشوط الأول من المباراة وكانت له الغلبة فى الاستحواذ ومعركة وسط الملعب لكن دون خطورة حقيقية على مرمى مضيفه غزل المحلة الذى نجح من خلال فرصة سنحت له فى الدقيقة 25 أن يتقدم بالهدف الأول بأقدام هشام عادل من تسديدة قوية سكنت على يمين شريف إكرامى حراس مرمى الفريق السماوى.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى..حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي،خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد،خط الهجوم: جون أنطوي.

وضم التشكيل الأساسي للمحلة كلا من: عمرو شعبان، محمد فتح الله، أحمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، هشام بلحة، اسلام فؤاد، خالد الاخميمي ، بسام ماهر، احمد الشيخ، محمد كارم.

ويحتل غزل المحلة، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى ثمانية لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.