شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 17 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت، الموافق 17 / 4 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، تأكد غياب محمد الشناوي عن قمة الأهلي أمام الزمالك غداً، و محمد شريف يهزم بواليا و"آل محسن" في صراع الهجوم أمام الزمالك.

محمد شريف يهزم بواليا و"آل محسن" في صراع الهجوم أمام الزمالك

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على الدفع بمحمد شريف أساسياً في هجوم الفريق خلال مباراة الزمالك المقرر لها غداً في الدوري.

كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

يواجه فريق النادي الأهلي الكثير من الغيابات في مباراة الزمالك المقرر لها مساء غد الأحد، في الدوري الممتاز وهو ما أصاب الجهاز الفني للقلعة الحمراء بصدمة قاسية خاصة أن هذه الغيابات من العناصر الأساسية والهامة في الفريق.

رسميا.. محمود البنا حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك وعادل للفيديو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالى.

قرار نهائي.. تأكد غياب محمد الشناوي عن قمة الأهلي أمام الزمالك غداً

تأكد غياب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مباراة الزمالك المقرر لها غدا، الأحد، في الدوري الممتاز. وأجرى محمد الشناوي مسحة أخيرة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها "إيجابية" ليتأكد غيابه عن اللقاء المرتقب في قمة الكرة المصرية.

اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور مباراة الزمالك والأهلي غداً

قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حضور 50 فردا فى مباراة القمة 121 بين الزمالك والأهلي من مجلس إدارة الناديين، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة تحديد بطل دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك بدون جمهور

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد بعد غد الاثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بدون جمهور.

عمرو جمال يؤجل البت فى عرضى الزمالك وبيراميدز.. ويترقب موقف الأهلى

أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، أنه طلب من وكيل أعماله تأجيل مفاوضات الزمالك وبيراميدز انتظاراً لقرار النادى الأهلى. وقال "الغزال" فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى، "الطلائع وقف جانبى، حتى استعدت جزءا كبيرا من مستواى وظهرت بشكل متميز هذا الموسم مع الفريق بفضل دعم عبد الحميد بسيونى".