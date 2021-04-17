شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد على الخبرات في مواجهة الأهلي ويستبعد الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على اللاعبين أصحاب الخبرات في القائمة التي اختارها اليوم للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الأهلي غدا في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدورى.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

وبالنظر إلى قائمة الزمالك لمباراة القمة فإن كارتيرون استبعد جميع اللاعبين الشباب الذين كانوا يشاركون مع الفريق الأول في المباريات خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم محمد عبد السلام ويوسف أسامة وحسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد عيد.

فيما تم استبعاد ثنائي الوسط المدافع محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز، اللذين كانا ضمن قائمة مباراتي حرس الحدود في الكأس وتونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.

واعتمد كارتيرون في قائمته على اللاعبين أصحاب الخبرات والأكثر جاهزية، عقب منحهم راحة من مواجهة كأس مصر أمام حرس الحدود، حيث عاد للقائمة كل من: محمود جنش ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وطارق حامد، بالإضافة إلى عودة عبد الله جمعة الظهير الأيسر، والذي تأكد شفاءه من الإصابة في العضلة الضامة التي كان يعاني منها، وتسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق.

من ناحية أخرى حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم باستاد القاهرة.

وطلب المدرب الفرنسي من قائد الفريق أهمية التركيز فى لقاء غدٍ أمام الأهلي، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، والتشديد على أهمية دوره الفني والقيادى فى المباراة.

وأوضح كارتيرون لشيكابالا ضرورة الحديث الدائم مع لاعبي الفريق داخل الملعب ومنحهم التعليمات باستمرار، وأهمية عدم تركيزه فى أمور تحدث خارج الملعب يكون هدفها تشتيت تركيزه.