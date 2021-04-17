شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر ومروان مرشحان لتعويض غياب أجايي بالقمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، بين الثنائي مروان محسن وطاهر محمد، للمشاركة أساسيا في مباراة القمة غدا ضد الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري، لتعويض غياب جونيور أجايي للإصابة.

ويدرس موسيماني اللعب بأكثر من سيناريو، سواء اللعب بطريقة 4 / 4 / 2 ووقتها سيلعب بالثنائي محمد شريف ومروان محسن في الهجوم، أو اللعب بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 ووقتها قد يدفع بمهاجم وحيد، وهو محمد شريف، أو يلعب بمروان محسن كمهاجم صريح، بحيث يلعب محمد شريف كجناح أيمن، ويلعب حسين الشحات في مركز الجناح الأيسر أو العكس.

وقد يلعب طاهر محمد في التشكيلة الأساسية على حساب مروان ووقتها يكون محمد شريف المهاجم الأساسي للأهلي في القمة 121، بحيث يتكون الثلاثي تحت محمد شريف من حسين الشحات وأفشة وطاهر محمد، وهو ما يناقشه الجهاز الفني للأهلي للوصول للتشكيل الأمثل في القمة.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121 من خلال الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا، وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا، من أجل الفوز في القمة وتأمين صدارة الدوري، والثأر للهزيمة من الزمالك في آخر قمة بالدوري، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ترك المساحات للاعبي الخصم.

وقام موسيماني ومعاونوه بدراسة أسلوب لعب الزمالك في آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للتعرف على أسلوب لعبه في التحضير والاستحواذ على الكرة والاختراق، وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات، خاصة أن كارتيرون يفضل أن يكون رد الفعل دائما من خلال منح الاستحواذ للخصم، على أن يعتمد على الكرات المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، من خلال استغلال سرعات لاعبيه مثل أشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما.