شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يدعم حارس الأهلي قبل القمة: أنت قدها يا بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى، حارس المنتخب الوطنى الأسبق، على دعم على لطفى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك في القمة 121 المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري وكتب السد العالى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كل الدعم لعلي لطفي انت قدها يا بطل وبالتوفيق ان شاء الله يا نجم".



عصام الحضرى

تأكد غياب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مباراة الزمالك المقرر لها غدا، الأحد، في الدوري الممتاز، وأجرى الشناوي مسحة أخيرة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها "إيجابية"، ليتأكد غيابه عن اللقاء المرتقب في قمة الكرة المصرية.

ورغم أن حالة محمد الشناوي جيدة، ولا يعاني من أعراض كورونا إلا أن نتيجة جميع المسحات الى أجراها خلال الساعات الماضية جاءت إيجابية، ليتأكد غياب الحارس المتميز عن قمة الكرة المصرية غدا.

وشارك علي لطفي مع الأهلي فى 14 مباراة منذ انضمامه للأحمر فى يناير 2018، وخرج بشباكه نظيفة فى 11 مباراة، واستقبلت شباكه 8 أهداف فى 3 مباريات.

وتلقى الأهلي هزيمتين في وجود علي لطفي، الأولى كانت أمام الاتحاد السكندري فى موسم 2018، حيث خسر الأحمر حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للفريق الأحمر، والثانية كانت أمام فيتا كلوب فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا موسم 2019 فيما تعادل الأهلي مع بيراميدز سلبياً موسم 2020، في وجود علي لطفي حارساً لمرمى الأهلي.

ورغم الفارق الكبير بين الشناوي ولطفي، إلا أن الأخير يتسلّح بالعزيمة والإصرار، من أجل تأكيد جدارته بالدفاع عن عرين الأهلي فى القمة المصرية، خاصة أنه خرج بشباكه نظيفة في 11 مباراة سابقة مع الفريق.