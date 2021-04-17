شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقرر إعفاء مدحت الورداني من منصبه باللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إعفاء مدحت الوردانى من مهامه باللجنة الفنية بالنادى وذلك لظروفه الخاصة اعتبارا من اليوم السبت.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى معسكرا مغلقا بمحافظة الإسكندرية، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المصرى، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الإسماعيلى اعتبارا من الأربعاء المقبل وينتهى يوم 25 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر وديتان بجانب اقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل.

ويتلقى الدراويش فريق فاركو يوم 24 على أن يواجه فى اليوم الذى يليه “يوم 25” منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة ، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.