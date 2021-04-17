في غياب مصطفى محمد.. جالاتا سراي يستعيد الانتصارات بهاتريك أوجلو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استعاد جالاتا سراي مذاق الانتصارات بعد هزيمتين وتعادل في الدوري التركي الممتاز وتغلب على جوزتبه 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وغاب المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي عن المشاركة في المباراة بعد عدم تواجد اسمه في قائمة الفريق، وسط شكوك حول إصابته بكورونا.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد جوزتبه عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وسجل كريم أكتورك أوجلو الأهداف الثلاثة لجالاتا سراي (هاتريك) في الدقائق 19 و39 و64، وجاء الهدف الثالث من ضربة جزاء، بينما سجل فوسيني ديابات الهدف الوحيد لفريق جوزتبه في الدقيقة التاسعة.

وفي مباراة أخرى، كاد طرابزون سبور أن ينهي مباراته أمام هاتاي سبور فائزا بهدف سجله دجانيني تافاريس في الدقيقة 22 لكن هاتاي سبور خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة، وسجله آرون سالم بوبندزا من ضربة جزاء.

ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس مقابل 59 نقطة لطرابزون سبور في المركز الرابع.

وتغلب يني ملطية سبور على ألانيا سبور بهدف وحيد سجله تيناج حاديبي في الدقيقة 65، ليرفع الأول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد ألانياسبور عند 52 نقطة في المركز الخامس.

وأنعش فريق إيزوروم سبور آماله في البقاء بالدوري الممتاز بعدما تغلب على دينيزليسبور 3 / 2 .

ورفع إيزوروم رصيده إلى 31 نقطة في المركز العشرين قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف أقرب مراكز البقاء بالدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد دينيزليسبور عند 26 نقطة في المرحلة الحادي والعشرين.

وافتتح إمراه باشان التسجيل لإيزوروم في الدقيقة الثانية من المباراة ثم رد دينيزليسبور بهدفين سجلهما هوجو روداليجا في الدقيقتين 46 و64 .

وبعدها، حسم إيزوروم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ألباسان راشاني في الدقيقتين 79 و86 .