مصدر يوضح لمصراوي.. خارطة عودة مصابي الأهلي للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يفتقد النادي الأهلي جهود عشرة لاعبين دفعة واحدة في مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة دوري We المصري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي - تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لمصراوي، الخريطة الزمنية لعودة اللاعبين المصابين للمشاركة في المباريات، خلال الفترة المقبلة في ظل متابعة دقيقة لبرامجهم التاهيلية.

ويغيب عن الاهلي في القمة كلّ من: محمد الشناوي، للإصابة بفيروس كوورنا، محمد محمود، كريم وليد "نيدفيد"، محمد هاني، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمود وحيد، جونيور أجايي، وحمدي فتحي.

وقال المصدر: "محمد الشناوي خضع لمسحة طبية دقيقة مساء أمس في منزله وظهرت نتيجتها اليوم إيجابية ليتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك، وربما لا يستطيع اللحاق بمواجهة سموحة المقرر لها 21 أبريل الجاري أيضاً، ولكن تبقى كل الفرص موجودة ومتاحة إذا ما جاءت المسحة الجديدة التي سيخضع لها يوم الاثنين سلبية".

وأضاف: "فرص لحاق ياسر إبراهيم بمواجهة سموحة ضعيفة للغاية، وربما يبدأ التواجد بالتدريبات الجماعية بعدها مباشرة، ليكون جاهزاً بشكل ما لمواجهة إنبي المقرر لها 24 أبريل الجاري، أو يكون متواجدًا في مواجهة المصري المقرر لها 27 أبريل الجاري".

وأوضح أن محمود وحيد، الظهير الأيسر، سوف يبدأ التواجد التدريبي في التدريبات عقب مواجهة إنبي، وسيكون جاهزا للمشاركة نهاية الشهر الجاري.

وأردف: "التونسي علي معلول سيبدأ في الظهور بالتدريبات الجماعية الأسبوع الأول من مايو وهو نفس موقف النيجيري جونيور أجايي".

وشدد المصدر على أن كريم نيدفيد ومحمد محمود جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولكن الجهاز الطبي يفضل منحهما وقتا أكبر حتي لا تتكرر إصابتهما ويخضعان حالياً لبرامج تقوية في منطقة الركبة.

وأردف: "محمود متولي يشارك في التدريبات الجماعية وهو رهن إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات، ولكنه سيتم الدفع به بشكل تدريجي".

وأكمل: "حمدي فتحي بحاجة إلى فترة من أربعة إلى خمسة أسابيع من الآن للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي".

واختتم: "محمد هاني تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة، 3 مللي، وليس شدا كما تم الإعلان عنه ويحتاج إلي شهر هو الآخر للظهور من جديد في التدريبات الجماعية".