أفشة: أذكر نفسي يوميًا بهدف نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، إن والدته كانت دائمًا تقول له إنها تتمنى رؤيته ببرنامج رامز جلال.

ورد أفشة على سؤال مقدم البرنامج رامز جلال، خلال حلوله ضيفاً بحلقة، اليوم السبت، بخصوص الهدف الذي سجله بـ"نهائي القرن"، قائلاً: "لا أنسى الهدف وكل يوم أفكر نفسي به وكنت موجها الكرة في المرمى".

وأتم أفشة حديثه مع رامز جلال برده على سؤال مقدم البرنامج: "القاضية ممكن؟"، قائلاً:"ممكن إن شاء الله.. يارب".

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف الفوز لفريقه الأهلي، خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك، بنهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، الذي لُقب إعلامياً بـ"نهائي القرن".