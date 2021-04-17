نتيجة مباراة السد والنصر في دوري ابطال اسيا «العالمي يستفيق في وجه تشافي»

تعرف على نتيجة مباراة النصر والسد في قمة مباريات اليوم السبت 17 أبريل بالجولة الثانية لمجموعات دوري ابطال اسيا، والمنقولة حصريًا على منصة GSA live.

استفاق فريق النصر السعودي – العالمي – فى وجه مدرب فريق السد القطري “تشافي” عقب فوزه الثمين عليه بنتيجة 3-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك).

وسجل عبدالرزاق حمدالله (37 من ضربة جزاء) وعبدالمجيد الصليهم (79) وخالد الغنام (90+4) أهداف النصر، في حين أحرز سانتي كازورلا (50) هدف السد.

اضغط هنا لمشاهدة فيديو اهداف مباراة السد والنصر

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً فوز فولاد خوزستان الإيراني على الوحدات الأردني 1-0 على ستاد الملك فهد الدولي.

وتصدر النصر وفولاد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، في حين تجمد رصيد السد والوحدات عند نقطة واحدة لكل منهما.

ومالت الأفضلية في بداية المباراة لصالح النصر الذي سيطر على منطقة المناورة وحاول شن الهجمات على مرمى السد دون خطورة فعلية على المرمى.

وكانت أول تسديدة في المباراة عند الدقيقة 28 لصالح النصر عن طريق المهاجم عبدالرزاق حمدالله الذي استلم الكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها قوية لكنها ذهبت فوق العارضة.

في الجهة المقابلة جاءت أولى فرص السد بعدما أرسل بيدرو ميغيل تمريرة عرضية من الجناح الأيمن وصلت أمام بغداد بونجاح الذي لعبها من اللمسة الأولى لتمر خارج الخشبات الثلاث (34).

ورد النصر عبر انطلاقة سامي النجعي الذي انطلق بالجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية ارتطمت بيد عبدالكريم حسن ليحتسب الحكم ضربة جزاء، وتقدم لتنفيذها حمدالله الذي سدد في سقف المرمى (37).

بعد هذا الهدف حاول السد الضغط على مرمى النصر في محاولة تعديل النتيجة، ولكنه لم ينجح في صنع فرص حقيقية للتسجيل.

واستمر الحال على ذات منوال في مطلع الشوط الثاني، حيث استمرت محاولات السد والتي كان أبرزها تمريرة بيدرو ميغيل التي وصلت داخل المنطقة إلى نام تاي-هي ليسدد كرة تهادت أمام المرمى ولم تجد من يتابعها (54).

ولكن الفريق القطري سجل هدف التعادل في الدقيقة 59 عندما حصل على ركلة حرة مباشرة تصدى لتنفيذها سانتي كازورلا وسددها متقنة بيسراه على يمين الحارس براد جونز.

ثم عادت المبادرة للنصر، وسنحت له فرصة إثر رمية تماس نفذها علي لاجامي طويلة ووصلت على خط الستة إلى حمدالله الذي لعبها برأسه لكنها ذهبت مباشرة في أحضان الحارس مشعل برشم (70)، ثم سدد البديل عبدالمجيد الصليهم محاولة ارتدت من أقدام المدافعين.

وضاعت على الفريق السعودي فرصة خطيرة بعدما تابع سلطان الغنام تمريرة طويلة وواجه المرمى، لكنه فضل التسديد من زاوية ضيقة بدل التمرير ليتصدى الحارس برشم للفرصة (77).

وأثمر ضغط النصر عن تسجيل الهدف الثاني عندما أرسل سامي النجعي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى الصليهم ليراوغ لاعب ويسدد بقوة في الشباك (79).

وكاد السد يرد بتسجيل هدف التعادل مباشرة عندما مرر البديل رودريغو تاباتا الكرة إلى علي أسد داخل المنطقة ليسدد محاولة مرت خطيرة فوق العارضة.

وأضاف النصر الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما انطلق بيتروس ماتيوس في هجمة مرتدة سريعة ومرر إلى خالد الغنام على الجهة اليسرى ليسدد في الشباك.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي السد مع الوحدات، وفولاد خوزستان مع النصر.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء تعادل الوحدات مع النصر 0-0 والسد مع فولاد خوزستان 1-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة السد والنصر فى دوري ابطال اسيا