بث مباشر | مشاهدة برشلونة واتلتيك بيلباو في نهائي كاس ملك اسبانيا «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 17-4-2021.

بعد فوز اتلتيك بيلباو على برشلونة، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2019/2020، وكذلك نهائي كأس السوبر 2021، وكذا فوز البرسا على الفريق الباسكي 3 مرات في الدوري الإسباني خلال تلك الفترة، يتجدد اللقاء الليلة بين العملاقين في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

ويعتبر برشلونة الفريق الوحيد الذي حصد ألقاب كأس الملك أكثر من اتلتيك بيلباو برصيد 30 لقبًا، في المقابل حقق الفريق الباسكي اللقب 23 مرة، ويأتي في المرتبة الثالثة ريال مدريد برصيد 19 لقبًا.

وشق اتلتيك بيلباو طريقه ببسالة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على الرغم من تلقيه الهدف الإفتتاحي في جميع مبارياته الخمس، حتى ضد ناديي الدرجة الثالثة إيبيزا وألكويانو.

في المقابل، باستثناء الخسارة في مباراة الذهاب في نصف النهائي خارج أرضه أمام إشبيلية، لم يواجه برشلونة مثل هذه الصعوبات في طريقه إلى النهائي، حيث سجل هدفين خلال الوقت الأصلي في ثلاث مباريات من آخر أربع مباريات في المسابقة المحلية.

الطريق إلى النهائي

وبدأ برشلونة كأس ملك إسبانيا من دور 32، واضطر الفريق الكتالوني إلى دخول الأوقات الإضافية من أجل تخطي “كورنيا”، حيث انتصر عليه بهدفين نظيفين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، بينما فاز اتلتيك بيلباو على “إيبيزا” في نفس الدور بنتيجة (2-1).

وفي دور الـ16 تجاوز برشلونة فريق “رايو فاليكانو” بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة أزاح اتلتيك بيلباو فريق ديبورتيفو ألكويانو الذي أقصى ريال مدريد من دور الـ32.

واصطدم برشلونة بفريق “غرناطة” في دور 8، وبعد تأخره بهدفين نظيفين حتى الدقيقة (88)، عاد البرسا من بعيد وقدم مباراة ماراثونية أنهاها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد إلى الوقت الإضافي، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.

فيما واجه اتلتيك بيلباو فريق ريال بيتيس وتخطاه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ولُعب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية على حساب إشبيلية بمجموع المباراتين (3-2)، في المقابل انتصر اتلتيك بيلباو على ليفانتي بنتيجة (3-2).

بث مباشر برشلونة واتلتيك بيلباو

المباراة غير منقولة على أي قناة في الشرق الأوسط، بعد فشل القناة الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث البطولة، وكذلك الأمر بالنسبة لقناة بي إن سبورتس القطرية، إلا أنها مذاعة على عديد القنوات الرياضية الأجنبية والأوروبية.

وتذاع مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو مجانًا على القناة المفتوحة “Match tv” الروسية، وترددها 3665، على القمر الصناعي Express A1R بمعدل ترميز 14990 ودرجة تصحيح 3/4.

ويدير مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو، الحكم الإسباني “خوان مارتينيز مونويرا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

برشلونة 0-0 بلباو

ملعب كارتوخا (إشبيلية – الأندلس)

نهائي كأس ملك اسبانيا 2021

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تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – لينجليه – بيكيه – مينجويزا – بوسكيتس – دي يونج – بيدري – جوردي ألبا – سيرجينو ديست – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

تشكيلة أثلتيك بلباو اليوم: سيمون – بالينزياجا – مارتينيز – ألفاريز – دي ماركوس – إيكر مونيايين – أونال لوبيز – داني جارسيا – بيرينجوير – راؤول جارسيا – إيناكي ويليامز

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