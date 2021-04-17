بث مباشر | شاهد مباراة الوحدات وفولاد في دوري أبطال آسيا «رابط يلا شوت و GSA live»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدات وفولاذ خوزستان في إحدى مباريات اليوم السبت بدوري أبطال آسيا المنقول على GSA live. ينطلق بث مباشر مباراة الوحدات وفولاذ في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي. تنقل مباراة الوحدات الأردني وفولاذ خوزستان الإيراني عبر منصة GSA live السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي عبد الله الغامدي. يتواجد الوحدات الأردني وفولاذ الإيراني في المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري ابطال اسيا التي تضم كذلك ناديي النصر السعودي والسد القطري. ونجح الوحدات في خطف نقطة ثمينة من أصحاب الضيافة “النصر” في الجولة الأولى، بينما سقط فولاذ في فخ التعادل أمام السد القطري، حيث كان السباق في التسجيل، وظل متقدمًا حتى الدقيقة 90 التي شهدت تسجيل خوخي بوعلام لهدف التعديل. الوحدات 0-1 فولاذ خوزستان ملعب الملك فهد الدولي (الرياض-السعودية) دوري ابطال اسيا (الجولة 2 – المجموعات) انتهت #الجولة_الثانية دوري أبطال آسيا 🏆#الوحدات_فولاذ

🏟 استاد الملك فهد الدولي

⏱ 9:00 بتوقيت الأردن#ACL2021 #القارة_الخضراء #الوحدات pic.twitter.com/sEojkQxW5S — نادي الوحدات (@ALWehdatNews) April 17, 2021 تشكيلة الوحدات اليوم: أحمد عبد الستار – فراس شلباية – يزن العرب – طارق خطاب – فادي عوض – أحمد سمير – عبد العزيز نداي – أحمد ثائر – إبراهيم جوابرة – خالد عصام – أحمد زريق. تشكيلة فولاذ خوزستان اليوم: محسن فوروزان – فارشاد أحمدزاده – إياندا باتوسي – محمد أبشاك – مهران موسوي – مجبتي نجاريان – عارف أغاسي – مهران ديراكشان – شيمبا – محمد رضا عباسي – محمد ميري. 44″ جووول ..فولاذ خوزستان يتقدم 1/صفر ، سجل الهدف (لوسيانو شايمبا) اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الوحدات وفولاذ خوزستان في دوري ابطال اسيا يلا شوت و GSA live

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