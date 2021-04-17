نتيجة مباراة الريان وبيرسبوليس في دوري ابطال اسيا «وصيف البطولة يُكشر عن أنيابه»

تعرف على نتيجة مباراة الريان وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات المنقول بشكل حصري على منصة GSA live.

كشر وصيف البطولة فريق بيرسبوليس الإيراني عن أنيابه بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على الريان القطري بنتيجة 3-1، فى المباراة التي اقيمت بينهم على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا.

وتقدم الريان فى نتيجة المباراة عبر هدف نايف الحضرمي في الدقيقة 18، قبل أن يرد بيرسيبوليس بثلاثة أهداف مطلع الشوط الثاني عن طريق كمال كاميابينيا (48) وشهريار نوغانلو (49 و58).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً تعادل الوحدة الإماراتي مع غوا الهندي 0-0 على ذات الملعب.

وابتعد بيرسبوليس في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين لغوا ونقطة لكل من الريان والوحدة.

في بداية المباراة مالت الأفضلية لصالح بيرسيبوليس الذي سيطر على منطقة المناورة وحاول شن الهجمات ولكن دون خطورة فعلية على مرمى الحارس فهد يونس.

ولكن الريان نجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 18 بعدما نفذ عبد العزيز حاتم ضربة حرة مباشرة من الجهة اليمنى ارتقى لها لاعب الوسط الشاب نايف الحضرمي على القائم القريب ووضعها برأسه في الشباك.

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ومنح هذا الهدف الثقة للاعبي الريان، الذين بدأوا بتدوير الكرة في وسط الملعب، في حين عانى بيرسيبوليس في الاختراق مع تركيزه على إرسال الكرات الطويلة والتمريرات العرضية.

وضاعت على الريان فرصة خطيرة في الدقيقة 40 عندما انطلق ياسين براهيمي في هجمة مرتدة سريعة وهيأ الكرة أمام إبراهيم مسعود الذي سدد بتسرع فوق العارضة.

وكانت أخطر الفرص لبيرسبوليس في الدقيقة 45 عبر رأسية القائد سيد جلال حسيني الخطيرة والتي أبعدها الحارس القطري بصعوبة إلى ركلة ركنية، ورد الريان عبر تسديدة براهيمي من داخل المنطقة والتي ارتدت من الحارس حامد لاك.

وبدأ بيرسبوليس الشوط الثاني بصورة مثالية ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 48 إثر ركلة ركنية نفذها مهدي ترابي ووصلت على باب المرمى إلى كمال كاميابينيا ليحولها برأسه في الشباك.

ثم أضاف الفريق الإيراني الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة عندما أرسل سياماك نعمتي تمريرة عرضية تابعها شهريار نوغانلو على القائم القريب ليضعها على الطاير داخل المرمى (49).

وكاد نعمتي يضيف الهدف الثالث بعدما تقدم بالكرة في الجهة اليسرى وسدد من حافة منطقة الجزاء كرة أبعدها الحارس فهد يونس إلى ركلة ركنية (54).

لكن بيرسبوليس سجل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عندما انطلق أوميد علي شاه في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية مرت من جميع المدافعين ووصلت أمام نوغانلو ليضعها دون مضايقة في المرمى.

بعد ذلك ضاعت على الفريق الإيراني أكثر من فرصة لزيادة الغلة، سواء عبر الكرات العرضية أو التسديد من الخارج، وسط تألق من حارس الريان لتبقى النتيجة على حالها دون تغيير.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الوحدة مع الريان، وبيرسيبوليس مع غوا، وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز بيرسيبوليس على الوحدة 1-0 وتعادل غوا مع الريان 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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