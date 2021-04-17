بث مباشر | شاهد مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا «رابط يلا شوت و GSA live»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لـ مشاهدة مباراة النصر والسد في قمة مباريات اليوم السبت 17 أبريل بالجولة الثانية لمجموعات دوري ابطال اسيا، والمنقولة حصريًا على منصة GSA live.

يستضيف ملعب مدينة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك) مباراة النصر والسد، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم فولاذ خوزستان الإيراني والوحدات الأردني.

تنطلق مباراة النصر والسد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على منصة GSA live السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي، بالاضافة إلى قناة سبور سمارت 2 التركية، وقناة نوفا سبورت البلغارية، وقناة سبورت 2 الأوكرانية، والأخيرة نقلت مباريات من الجولة الأولى لدور المجموعات.

وتعادل الفريقان في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري ابطال اسيا، حيث سقط النصر في فخ التعادل السلبي أمام الوحدات الأردني، بينما تعادل السد بصعوبة كبيرة أمام فولاذ الإيراني 1/1، بتسجيل مدافعه بوعلام خوخي هدف التعديل في الدقيقة 89.

وتقابل النصر والسد 4 مرات على مدار عامي 2019 و2020، وعكست النتائج تقارب كبير في مستوى الفريقين، لكن الأمر لا يبدو كذلك هذه الأيام، بسبب النتائج المتذبذبة للنصر في الدوري السعودي، والتألق الكبير للسد في الدوري القطري وتتويجه باللقب دون أي خسارة.

وتجاوز السد عقبة النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، بتحقيق الفوز بنتيجة 3/4 في مجموع المباراتين، علمًا بأنه خسر في الذهاب 1/2 وفاز في الإياب 1/3.

وعاد السد لمواجهة النصر خلال دور مجموعات نسخة 2020، وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 2/2 و1/1.

وخلال آخر 3 مباريات للفريقين على الصعيد المحلي، انتصر السد على الغرافة والريان ونادي قطر، بينما فاز النصر على الباطن 7/صفر ثم سقط أمام الفيصلي في كأس الملك وخسر من ضمك 2/3 في الدوري.

النصر 3-1 السد

ملعب مرسول بارك (الرياض-السعودية)

دوري ابطال اسيا (الجولة 2 – المجموعات)

انتهت

تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – سلطان الغنام – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – بيتروس ماتيوس – سامي النعجي – علي لاجامي – علي الحسن – عبد الفتاح عسيري – نور الدين أمرابط – عبد الرزاق حمدالله.

تشكيلة السد اليوم: مشعل برشم – بيدرو كوريا – عبد الكريم حسن – – غييرمي دوس سانتوس – بوعلام خوخي – محمد وعد – علي أسد – نام تاي هي – حسن الهيدوس – سانتي كاثورلا – بغداد بونجاح.