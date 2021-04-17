نتيجة مباراة الوحدة وجوا في دوري أبطال آسيا «الانتصار ما زال عاصيًا»

تعرف على نتيجة مباراة الوحدة وجوا في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

تعادل نادي الوحدة الإماراتي مع جوا الهندي بنتيجة (0-0)، اليوم السبت على ستاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021، ليبقى الانتصار عاصيًا على الفريقين.

وتعرض الوحدة للخسارة في الجولة الأولى أمام “بيرسبوليس” بنتيجة (1-0)، في المقابل تعادل جوا مع الريان القطري دون أهداف.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الوحدة وجوا في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية خلال المباراة مع أفضلية لصالح الوحدة الذي لم ينجح في التسجيل.

وكانت بداية المباراة خالية من الفرص حتى الدقيقة (23)، حيث جاءت المحاولة الأولى عن طريق الوحدة، برأسية من فارس جمعة سيطر عليها حارس جوا “ديراج سينغ”.

وواصل الوحدة محاولاته الهجومية، لكنه وجد صعوبة في اختراق الدفاع المنظم لنادي جوا، وكاد يسجل الهدف الأول عبر ضربة حرة مباشرة نفذها إسماعيل مطر وتابعها خليل إبراهيم لكن الدفاع أبعدها.

وقبيل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للوحدة عندما هيأ عمر خربين الكرة أمام إسماعيل مطر ليسدد الأخير من اللمسة الأولى لكن الحارس سينغ تصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات الوحدة، فلعب لوكاس بيمنتا كرة رأسية خطيرة، تابعها عمر خربين في المرمى ولكن الحارس كان لها بالمرصاد.

وكاد فريق جوا يخطف هدف الفوز في الدقيقة (73)، عندما قابل المهاجم ديفيندرا مورغاونكار تمريرة خورخي اورتيز بتسديدة قوية تألق الحارس محمد الشامسي في إبعادها.

وضغط الوحدة في الدقائق المتبقية لخطف هدف الفوز، لكن دون أن ينجح في الوصول لمرمى جوا، لتنتهي المباراة بنتيجة (0-0).

ويتصدر بيرسبوليس الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطتين من مباراتين لفريق جوا، ونقطة للوحدة، ونقطة لفريق الريان القطري.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم السبت، الريان القطري مع بيرسيبوليس الإيراني على ذات الملعب، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.