بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وتركتور في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشارقة وتركتور في إحدى مباريات اليوم السبت، بدور مجموعات دوري أبطال آسيا.

تنطلق مباراة الشارقة وتركتور في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي الشارقة في الإمارات.

وتنقل المباراة على منصة GSA live السعودية بصوت المعلق الرياضي السعودي محمد الخامسي، ويدير اللقاء الحكم الصيني “ما نينج” ويساعده يي تساو وفاي زهو.

يدخل نادي الشارقة مباراة اليوم وهو على رأس صدارة المجموعة الثانية في دوري ابطال اسيا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الصعب على القوة الجوية في الجولة الأولى.

ويحتل نادي تركتور الإيراني المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام باختاكور الأوزبكي الذي تقدم للمركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادله مع القوة الجوية في وقت سابق اليوم السبت 17 أبريل.

ولم يسبق لفريق الشارقة مواجهة تركتور سازي تبريز الإيراني في أي مناسبة، وتُعد مباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين في المنافسات القارية.

الشارقة 0-0 تركتور

ملعب الشارقة (الامارات)

دوري ابطال اسيا (الجولة 2- دور المجموعات)

انتهت

تشكيلة الشارقة اليوم: عادل الحوسني – شاهين عبد الرحمن – علي الظنحاني – عبد الله غانم – سالم صالح – لوان بيريرا – أوتابيك شوكوروف – محمد عبد الباسط – خالد باوزير – كايو كانيدو.

تشكيلة تركتور اليوم: محمد رضا أخباري – محمد رضا خانزاده – هادي محمدي – أكبر إيماني – بيمان بابائي – سامان ناريمان جهان – مهدي تكداري – ميسم تيموري – أشكان ديجاغه – محمد عباس زاده – ميلاد فخري الدين.