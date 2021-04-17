الامارات | المغربي زياش يقود تشيلسي للفوز على مانشستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي زياش يقود تشيلسي للفوز على مانشستر سيتي والتأهل لنهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المغربي حكيم زياش فريق تشيلسي للتأهل إلى الدور النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر الفوز على مانشستر سيتي 1 / صفر اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور قبل النهائي للبطولة.

ولعب حكيم زياش دور البطولة في المباراة حيث سجل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 55، علما بأنه أسكن الكرة في شباك مانشستر سيتي إثر تمريرة من تيمو فيرنر في الدقيقة السادسة، لكنها لم تحتسب هدفا بداعي تسلل فيرنر.

كذلك أسكن كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي الكرة في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

ويلتقي تشيلسي في النهائي، الفريق الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، والتي تجمع بين ليستر سيتي وساوثهامبتون غدا الأحد على ملعب ويمبلي.

وخاض كل من تشيلسي ومانشستر سيتي المباراة بثقة عالية بعد أن حسم الفريقان تأهلهما قبل أيام إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

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