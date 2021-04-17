شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقرر إعفاء «الورداني» من مهامه باللجنة الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، اعتبارا من اليوم السبت الموافق ١٧-٤-٢٠٢١، إعفاء السيد مدحت الوردانى من مهامه باللجنة الفنية بالنادى وذلك لظروفه الخاصة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد شكل لجنة فنية برئاسة على أبوجريشة، وعضوية عماد سليمان ومدحت الورداني، ومنحها كافة الصلاحيات لإدارة فريق الكرة بالنادي، واتخاذ ماهو مناسب لعودة الإسماعيلي للمسار الصحيح وإعادة البسمة لجماهير الدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مباراة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها أول مايو المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلى موقفه صعب في جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين، وتعادل في 8 مباريات، وتعرض للهزيمة في مثلها، وأحرز لاعبوه 16 هدفًا، وتلقت شباكه 24 غيرها.