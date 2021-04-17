شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر زيدان يكشف سبب هجومه على لجنة الزمالك «استغليت شهرتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان، إنه يعتبر نفسه أشطر من شيطانه، لأنه من يختار طريقه، إذ استطاع أن ينتصر عليه في مناسبات كثيرة كان آخرها عندما أصيب بفيروس كورونا المستجد، فقد كان دائم الاستغفار والتوكل على الله.

وأضاف زيدان في تصريحات تليفزيونية: «الثقة في الله مهمة جدًا، لأن الشيطان مهما فعل لن يحقق غير إرادة الله».

وتابع، أنه لا يعتبر أن الكذب من عوامل الرجولة: «الإنسان الكذاب مش راجل ومش محترم، لكن ربما تجبرنا بعض المواقف إلى تلطيف أمور معينة».

وأوضح، أنه هاجم لجنة الزمالك المعينة بحدة بسبب تأخير عودة عضويته في النادي، وعندما عادت العضوية شعر بأنه لا خصومة معهم: «استغللت شهرتي عشان أرجع حقي».