شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعادل مع فرسان هيسبانيا ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

تعادل الفجيرة مع ضيفه فرسان هيسبانيا، أحد فرق الدرجة الثانية 2-2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الفجيرة في إطار إعداد «الذئاب» لبقية مواجهات دوري الخليج العربي، والتي يستهلها أمام الوحدة في 3 مايو/أيار المقبل، ومن بعده يواجه خورفكان في 7 من الشهر نفسه، قبل أن يقابل عجمان في المباراة الأخيرة من الدوري في 11 مايو المقبل.

وكان الفجيرة اختتم الأسبوع الماضي معسكره الإعدادي في دبي الذي اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، فضلاً عن خوض مباراة ودية أمام دبا الحصن كسبها الذئاب بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تجربة أخيرة أمام الجزيرة في 21 أبريل/نيسان الجاري في العاصمة أبوظبي، قبل استئناف مباريات دوري الخليج العربي.