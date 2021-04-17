شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى وفاروق يقودان هجوم بيراميدز فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة فى لقاء الدوري الممتاز والذى يقام باستاد المحلة الرياضي.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد
خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة
أحمد الشناوي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - محمود صابر - إبراهيم حسن - دودو الجباس - دييجو رولان.