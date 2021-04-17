ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة فى لقاء الدوري الممتاز والذى يقام باستاد المحلة الرياضي.

شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى وفاروق يقودان هجوم بيراميدز فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.