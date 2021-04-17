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أنطوى وفاروق يقودان هجوم بيراميدز فى مواجهة غزل المحلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة فى لقاء الدوري الممتاز والذى يقام باستاد المحلة الرياضي. 

 

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: أحمد أيمن - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي 

 

خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد 

 

خط الهجوم: جون أنطوي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة

 

أحمد الشناوي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - محمود صابر - إبراهيم حسن - دودو الجباس - دييجو رولان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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