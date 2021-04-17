شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يشكو الظلم التحكيمى ويؤكد: لنا ضربة جزاء أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر مسئولو إنبي شكواهم من الظلم التحكيمى الذى يتعرض له فريقهم فى مسابقة الدورى المصري الممتاز، وكان آخرها، على حد قولهم، أمام الجونة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة 17.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن أمين عمر تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام الجونة كانت من حق كريم فؤاد بعد تعرضه للدفع في منطقة جزاء الفريق الساحلى.

وأضاف مدير الكرة بإنبي، "الظلم يهدر مجهود اللاعبين فى الملعب، وإلى متى سنعاني من هذه الأخطاء، وللأسف لا مجيب من اتحاد الكرة علي شكوانا التى تجعل فريق إنبي معرض لنزيف النقاط فى كل مباراة".

وفاز فريق الجونة على منافسه إنبي بهدف دون رد سجله نور السيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة وكانت الغلبة للفريق البترولى في الاستحواذ، ولكن دون خطورة على مرمى الجونة وانحصر اللعب في وسط الملعب واعتمد الفريق الساحلى على انطلاقات مهاجمه عمر السعيد وتسديداته القوية ولكن دون جدوى في الوقت الذى لم ينجح فيه إيبوكو ورقة إنبي الرابحة في الخط الأمامى في فك شفرات الخصم.

وفى الشوط الثانى، قام حكم المباراة بطرد محمود الجزار مدافع الجونة بعد حصوله على الإنذار الثانى ولم يستغل الفريق البترولى النقص العددى في الفريق الساحلى من الدقيقة 78 حتى سجل الجونة هدف الفوز في الدقيقة 83 بأقدام نور السيد.