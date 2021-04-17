الامارات | الزمالك يحشد قوته الضاربة في مواجهة القمة أمام الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد قوته الضاربة في مواجهة القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي تواجه الأهلي مساء غدا الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ولم تشهد قائمة الزمالك أي غيابات تذكر وضمت: محمود جنش ومحمد أبو جبل وحازم إمام وحمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الختامي للفريق باستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي.

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